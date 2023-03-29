СМИ: Испания передаст Киеву первые танки Leopard после Пасхи

Испания передаст Украине первые шесть танков Leopard «сразу после Пасхи», которая отмечается католиками 9 апреля. Об этом сообщила газета Pais со ссылкой на источники.

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Отмечается, что Мадрид поставит Киеву шесть танков Leopard A4. По данным издания, после получения боевой аттестации танки будут переправлены морем в Польшу, откуда будут переданы Киеву.

Ранее спикер украинского парламента Руслан Стефанчук в интервью британской газете Times заявил, что Киев не обладает ресурсами для продолжительного конфликта с Москвой. Он отметил, что Украина не в состоянии «сражаться до изнеможения», сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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