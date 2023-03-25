Российское посольство заявило о «подчеркнуто русофобской» позиции Испании

Как отметили в дипмиссии, Испания приостановила все официальные контакты, поддержала введение санкций против России, отменила реализацию некоторых крупных экономических проектов и свернула сотрудничество в гуманитарной сфере.

«Наши двусторонние отношения, к сожалению, практически полностью "заморожены" исключительно по инициативе испанской стороны. Мы ... открыты к конструктивному взаимодействию на основе взаимного уважения и при условии учета наших естественных озабоченностей и интересов», — подчеркнули в посольстве.

Дипломаты также отметили, что риторика властей Испании и кампания «по отмене России» в медиа негативно повлияли на граждан РФ, живущих в испанских регионах. В частности, некоторые банки блокировали счета и карты, принадлежащие россиянам, также были зафиксированы случаи травли русскоязычных детей в школах. Пострадавшим российским гражданам оказывают юридическую и социальную помощь по линии Центра правового содействия Союза организаций российских соотечественников.

