Провизор раскрыла состав детской аптечки для поездки на дачу

При подборе препаратов важно учитывать возраст ребенка. Провизор уточнила, что малышам лучше всего подходят суспензии и сиропы, а детям постарше можно брать капсулы или таблетки. Для точного дозирования жидких лекарств категорически не рекомендуется использовать обычные чайные ложки — гораздо безопаснее и точнее применять специальные мерные шприцы.

Особое внимание специалист уделила правилам хранения медикаментов за городом. Аптечка должна быть надежно закрыта и спрятана в полностью недоступном для детей месте, вдали от подоконников, стульев и обеденных столов.

Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в разговоре с НСН ранее рассказал, как не заразиться туляремией на даче.

