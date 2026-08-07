Провизор раскрыла состав детской аптечки для поездки на дачу
Перед выездом на загородный участок родителям необходимо заранее сформировать полноценную детскую аптечку. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала провизор сети аптек «Столички» Ольга Шибанова.
Базовый комплект детской аптечки должен включать антисептики, бинты, пластыри и стерильные салфетки для обработки травм. Эксперт также советует взять жаропонижающие средства на основе ибупрофена или парацетамола, мази с декспантенолом от ожогов и антибактериальные кремы для ссадин. Обязательно потребуются препараты от укусов насекомых, антигистаминные средства, кишечные сорбенты, растворы для регидратации при отравлениях и солевые спреи для промывания носа.
При подборе препаратов важно учитывать возраст ребенка. Провизор уточнила, что малышам лучше всего подходят суспензии и сиропы, а детям постарше можно брать капсулы или таблетки. Для точного дозирования жидких лекарств категорически не рекомендуется использовать обычные чайные ложки — гораздо безопаснее и точнее применять специальные мерные шприцы.
Особое внимание специалист уделила правилам хранения медикаментов за городом. Аптечка должна быть надежно закрыта и спрятана в полностью недоступном для детей месте, вдали от подоконников, стульев и обеденных столов.
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