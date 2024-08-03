СМИ: Иран готовит Израилю жесткий ответ на смерть лидера ХАМАС Хании

Там подчеркнули, что отомстят за смерть Исмаила Хании «суровым наказанием» — оно будет в «подходящее время и в подходящем месте».

Ранее The Telegraph утверждал, что в гостевом доме Хании в Тегеране установили три взрывчатки, одну из которых активировали дистанционно.

О гибели Хании стало известно 31 июля, ХАМАС заявило о причастности Израиля к смерти политического деятеля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

