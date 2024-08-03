СМИ: Иран готовит Израилю жесткий ответ на смерть лидера ХАМАС Хании

Глава политбюро ХАМАС был убит с использованием «снаряда малой дальности» с боевой частью массой около семи килограммов, заявил КСИР Ирана.

Эскалация на Ближнем Востоке: Убиты глава политбюро ХАМАС и «правая рука» «Хезболлы»

Там подчеркнули, что отомстят за смерть Исмаила Хании «суровым наказанием» — оно будет в «подходящее время и в подходящем месте».

Ранее The Telegraph утверждал, что в гостевом доме Хании в Тегеране установили три взрывчатки, одну из которых активировали дистанционно.

О гибели Хании стало известно 31 июля, ХАМАС заявило о причастности Израиля к смерти политического деятеля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Abaca / ТАСС
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