ХАМАС подтвердило гибель главы политбюро Хании
Палестинское движение ХАМАС сообщило о смерти главы политбюро организации Исмаила Хании. Об этом говорится в заявлении в Telegram-канале ХАМАС.
Ранее СМИ сообщили, что Хания погиб в Тегеране.
По данным ХАМАС, глава движения скончался после израильского рейда на его резиденцию в столице Ирана. До этого Хания участвовал в церемонии инаугурации президента республики Масуда Пезешкиана.
Как пишет Irib со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции, в результате нападения Хания «принял мученическую смерть». Также был убит один из телохранителей политического деятеля, отмечает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru