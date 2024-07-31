ХАМАС подтвердило гибель главы политбюро Хании

Палестинское движение ХАМАС сообщило о смерти главы политбюро организации Исмаила Хании. Об этом говорится в заявлении в Telegram-канале ХАМАС.

Ранее СМИ сообщили, что Хания погиб в Тегеране.

По данным ХАМАС, глава движения скончался после израильского рейда на его резиденцию в столице Ирана. До этого Хания участвовал в церемонии инаугурации президента республики Масуда Пезешкиана.

Как пишет Irib со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции, в результате нападения Хания «принял мученическую смерть». Также был убит один из телохранителей политического деятеля, отмечает Ura.ru.

