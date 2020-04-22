СМИ: Голосование по Конституции состоится летом

Газета «Коммерсант» сообщает, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию может состояться либо 24 июня — в день 75-летия парада Победы 1945 года на Красной площади в Москве, либо 8 июля — в день семьи, любви и верности.

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Издание отмечает, что в администрации президента якобы не хотят переносить голосование на осень 2020 года. При этом выбор даты будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации в стране.

Ранее РБК так же сообщала со ссылкой на свои источники, что крайний срок голосования по основному закону — июнь-июль этого года. При этом вариант переноса на Единый день голосования 13 сентября так же рассматривался, однако был оценен как нежелательный.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию должно было состояться сегодня, 22 апреля. При этом этот день должен быть выходным. Однако из-за распространения коронавируса в стране голосование было перенесено.

По состоянию на 22 апреля в стране зафиксировано 57999 случаев заражения COVID-19, скончались 513 человек, отмечает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
ТЕГИ:ГолосованиеКонституция
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