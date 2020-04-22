СМИ: Голосование по Конституции состоится летом

Издание отмечает, что в администрации президента якобы не хотят переносить голосование на осень 2020 года. При этом выбор даты будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации в стране.



Ранее РБК так же сообщала со ссылкой на свои источники, что крайний срок голосования по основному закону — июнь-июль этого года. При этом вариант переноса на Единый день голосования 13 сентября так же рассматривался, однако был оценен как нежелательный.



Напомним, голосование по поправкам в Конституцию должно было состояться сегодня, 22 апреля. При этом этот день должен быть выходным. Однако из-за распространения коронавируса в стране голосование было перенесено.



По состоянию на 22 апреля в стране зафиксировано 57999 случаев заражения COVID-19, скончались 513 человек, отмечает РИА ФАН.

