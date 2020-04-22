СМИ: Голосование по Конституции состоится летом
Газета «Коммерсант» сообщает, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию может состояться либо 24 июня — в день 75-летия парада Победы 1945 года на Красной площади в Москве, либо 8 июля — в день семьи, любви и верности.
Издание отмечает, что в администрации президента якобы не хотят переносить голосование на осень 2020 года. При этом выбор даты будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации в стране.
Ранее РБК так же сообщала со ссылкой на свои источники, что крайний срок голосования по основному закону — июнь-июль этого года. При этом вариант переноса на Единый день голосования 13 сентября так же рассматривался, однако был оценен как нежелательный.
Напомним, голосование по поправкам в Конституцию должно было состояться сегодня, 22 апреля. При этом этот день должен быть выходным. Однако из-за распространения коронавируса в стране голосование было перенесено.
По состоянию на 22 апреля в стране зафиксировано 57999 случаев заражения COVID-19, скончались 513 человек, отмечает РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
57 999+5 236 / сут.
Умерли
513+57 / сут.
Выздоровели
4 420+547 / сут.
- Лучше потерпите: Стилист не советует самоизолированным бриться налысо, как Кадыров
- Центробанк тратит рекордные суммы на спасение рубля
- Елена Малышева сочла Москву готовой к отмене карантина
- Мишустин проводит разбор полётов с губернаторами по COVID-19
- В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru