Памфилова: Голосование по Конституции не совместят с выборами в сентябре
Председатель ЦИК России Элла Памфилова в ходе заседания ведомства заявила, что голосование по поправкам в Конституцию не может быть совмещено с сентябрьскими выборами в Единый день голосования.
Памфилова добавила, что новая дата голосования будет определена после того, как в стране стабилизируется обстановка в распространением коронавируса. Кроме того, досрочное голосование по внесению изменений в Конституцию, которое должно было стартовать с 1 апреля, так же отложено, сообщает RT.
При этом прием заявлений на голосование по Конституции по месту пребывания прекращен, уже поданные данные будут отменены.
Напомним, в ходе обращения к россиянам президент РФ Владимир Путин объявил о переносе голосования с 22 апреля на неопределенный срок.
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