Памфилова: Голосование по Конституции не совместят с выборами в сентябре

Памфилова добавила, что новая дата голосования будет определена после того, как в стране стабилизируется обстановка в распространением коронавируса. Кроме того, досрочное голосование по внесению изменений в Конституцию, которое должно было стартовать с 1 апреля, так же отложено, сообщает RT.



При этом прием заявлений на голосование по Конституции по месту пребывания прекращен, уже поданные данные будут отменены.



Напомним, в ходе обращения к россиянам президент РФ Владимир Путин объявил о переносе голосования с 22 апреля на неопределенный срок.

