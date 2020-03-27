Памфилова: Голосование по Конституции не совместят с выборами в сентябре

Председатель ЦИК России Элла Памфилова в ходе заседания ведомства заявила, что голосование по поправкам в Конституцию не может быть совмещено с сентябрьскими выборами в Единый день голосования.

22 апреля станет рабочим днем из-за переноса голосования по поправкам в Конституцию

Памфилова добавила, что новая дата голосования будет определена после того, как в стране стабилизируется обстановка в распространением коронавируса. Кроме того, досрочное голосование по внесению изменений в Конституцию, которое должно было стартовать с 1 апреля, так же отложено, сообщает RT.

При этом прием заявлений на голосование по Конституции по месту пребывания прекращен, уже поданные данные будут отменены.

Напомним, в ходе обращения к россиянам президент РФ Владимир Путин объявил о переносе голосования с 22 апреля на неопределенный срок.

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ФОТО: РИА Новости//Сергей Гунеев
ТЕГИ:Элла ПамфиловаКонституция