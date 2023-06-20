СМИ: Глава офиса Зеленского упрекнул Израиль в нейтралитете по Украине

По его словам, дружба «должна работать даже при наличии проблем», однако Израиль является «наиболее нейтральным среди государств, у которых хорошие отношения с Украиной».

Он также призвал Тель-Авив оказывать больше помощи Киеву, в частности, в вопросе защиты от иранских беспилотников

«Израиль может помочь нам в защите от иранских беспилотников... Почему Израиль сохраняет нейтралитет в войне? Иран причастен к убийствам, которые каждый день происходят на Украине», - подчеркнул Ермак.

Он добавил, что премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху пора посетить Украину.

Ранее Минобороны Израиля не подтвердило данные о якобы передаче Украине танков «Меркава», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

