СМИ: Глава офиса Зеленского упрекнул Израиль в нейтралитете по Украине
Глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак раскритиковал нынешнюю «дружбу» Киева с Тель-Авивом, сообщает радиостанция Кан.
По его словам, дружба «должна работать даже при наличии проблем», однако Израиль является «наиболее нейтральным среди государств, у которых хорошие отношения с Украиной».
Он также призвал Тель-Авив оказывать больше помощи Киеву, в частности, в вопросе защиты от иранских беспилотников
«Израиль может помочь нам в защите от иранских беспилотников... Почему Израиль сохраняет нейтралитет в войне? Иран причастен к убийствам, которые каждый день происходят на Украине», - подчеркнул Ермак.
Он добавил, что премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху пора посетить Украину.
Ранее Минобороны Израиля не подтвердило данные о якобы передаче Украине танков «Меркава», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru