МИД Израиля отказался комментировать слова Путина о еврейских корнях Зеленского

Министерство иностранных дел Израиля не будет отвечать на слова российского лидера Владимира Путина, по словам которого, глава Украины Владимир Зеленский имеет еврейские корни, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя израильского внешнеполитического ведомства Лиора Хайята.

Зеленский сообщил, что не верит в способность Трампа остановить конфликт

По словам дипломата, в настоящее время МИД не намерен комментировать данную тему. При этом реакция может последовать в будущем.

Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме рассказал, что его еврейские друзья считают Владимира Зеленского позорящим их нацию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
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