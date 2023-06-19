МИД Израиля отказался комментировать слова Путина о еврейских корнях Зеленского

По словам дипломата, в настоящее время МИД не намерен комментировать данную тему. При этом реакция может последовать в будущем.

Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме рассказал, что его еврейские друзья считают Владимира Зеленского позорящим их нацию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

