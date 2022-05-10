СМИ: Глава МИД Германии посетила Бучу

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок посетила с необъявленным визитом украинскую Бучу. Об этом сообщает Agence France-Presse.

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«Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе неожиданной поездки на Украину во вторник посетила Бучу, пригород Киева», — сообщает СМИ.

Отмечается, что глава немецкого МИД встретилась с местными жителями.

Ранее первая леди США Джилл Байден негласно посетила украинский Ужгород.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ВизитГерманияУкраина
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