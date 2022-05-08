Первая леди США Джилл Байден негласно побывала на Украине

Первая леди США Джилл Байден совершила непубличный визит в украинский Ужгород. Предварительно ее поездку не анонсировали, отмечается в сообщении ее пресс-пула.

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«Кортеж проехал через Ужгород и приехал к школе номер 6, которую сейчас используют как временное убежище для 163 перемещенных украинцев, включая 47 детей», - передает РИА Новости сообщение.

Уточняется, что у Джилл Байден состоялась встреча с супругой украинского президента Еленой Зеленской, которая, как отмечают американские журналисты, впервые с начала российской спецоперации появилась на публике.

Военная операция РФ на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

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ФОТО: РИА Новости
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