Первая леди США Джилл Байден негласно побывала на Украине
Первая леди США Джилл Байден совершила непубличный визит в украинский Ужгород. Предварительно ее поездку не анонсировали, отмечается в сообщении ее пресс-пула.
«Кортеж проехал через Ужгород и приехал к школе номер 6, которую сейчас используют как временное убежище для 163 перемещенных украинцев, включая 47 детей», - передает РИА Новости сообщение.
Уточняется, что у Джилл Байден состоялась встреча с супругой украинского президента Еленой Зеленской, которая, как отмечают американские журналисты, впервые с начала российской спецоперации появилась на публике.
Военная операция РФ на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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