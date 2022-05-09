СМИ: главу МИД Германии Бербок забросали яйцами во время выступления
Сырое яйцо бросили в главу МИД Германии Анналену Бербок, сообщает DPA со ссылкой на источник в полиции.
Собеседник агентства рассказал, что инцидент произошёл во время выступления министра на предвыборном митинге в городе Вупперталь, при этом яйцо не попало в цель.
Источник добавил, что после этого на сцене появились сотрудники службы безопасности, а через какое-то время Бербок продолжила своё выступление. По факту нападения было возбуждено уголовное дело.
Ранее в Варшаве напали на посла РФ в Польше Сергея Андреева, его облили красной краской при попытке возложить венок на кладбище советских воинов, сообщает RT.
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