СМИ: главу МИД Германии Бербок забросали яйцами во время выступления

Сырое яйцо бросили в главу МИД Германии Анналену Бербок, сообщает DPA со ссылкой на источник в полиции.

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Собеседник агентства рассказал, что инцидент произошёл во время выступления министра на предвыборном митинге в городе Вупперталь, при этом яйцо не попало в цель.

Источник добавил, что после этого на сцене появились сотрудники службы безопасности, а через какое-то время Бербок продолжила своё выступление. По факту нападения было возбуждено уголовное дело.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:МинистрыНападениеГермания
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