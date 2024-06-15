СМИ: Германия не дала принять новый пакет санкций ЕС против России
Странам Евросоюза в пятницу не удалось согласовать 14-й пакет санкций в отношении России из-за Германии. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на анонимных дипломатов из сообщества.
По данным источников, Германия выразила скепсис из-за влияния на промышленность положения, предусматривающего ответственность дочерних компаний и партнеров в третьих страна. При этом Венгрия, выступавшая против санкций ранее, якобы была готова одобрить ограничения.
Reuters указывает, постпреды стран ЕС должны были согласовать решение по рестрикциям вечером 14 июня. Однако в последний момент тему сняли с обсуждений. Следующая встреча представителей стран сообщества состоится в среду.
Между тем президент РФ Владимир Путин заявил, что западные страны должны снять все санкции с России для мирного урегулирования ситуации на Украине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru