СМИ: Германия не дала принять новый пакет санкций ЕС против России

По данным источников, Германия выразила скепсис из-за влияния на промышленность положения, предусматривающего ответственность дочерних компаний и партнеров в третьих страна. При этом Венгрия, выступавшая против санкций ранее, якобы была готова одобрить ограничения.

Reuters указывает, постпреды стран ЕС должны были согласовать решение по рестрикциям вечером 14 июня. Однако в последний момент тему сняли с обсуждений. Следующая встреча представителей стран сообщества состоится в среду.

Между тем президент РФ Владимир Путин заявил, что западные страны должны снять все санкции с России для мирного урегулирования ситуации на Украине.

