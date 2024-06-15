СМИ: Германия не дала принять новый пакет санкций ЕС против России

Странам Евросоюза в пятницу не удалось согласовать 14-й пакет санкций в отношении России из-за Германии. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на анонимных дипломатов из сообщества.

СМИ: Германия блокирует согласование нового пакета антироссийских санкций ЕС

По данным источников, Германия выразила скепсис из-за влияния на промышленность положения, предусматривающего ответственность дочерних компаний и партнеров в третьих страна. При этом Венгрия, выступавшая против санкций ранее, якобы была готова одобрить ограничения.

Reuters указывает, постпреды стран ЕС должны были согласовать решение по рестрикциям вечером 14 июня. Однако в последний момент тему сняли с обсуждений. Следующая встреча представителей стран сообщества состоится в среду.

Между тем президент РФ Владимир Путин заявил, что западные страны должны снять все санкции с России для мирного урегулирования ситуации на Украине.

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ФОТО: РИА Новости
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