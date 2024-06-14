Путин: Все западные санкции против РФ должны быть отменены
14 июня 202413:38
Президент России Владимир Путин заявил, что для мирного урегулирования ситуации на Украине страны Запада должны снять все санкции с России.
«Статус Крым, Севастополя, Донецкой и Луганской Народных республик, Херсонской и Запорожской областей как субъектов Российской Федерации, все эти базовые, принципиальные положения должны быть зафиксированы в виде фундаментальных международных договоренностей. Естественно, это предполагает и отмену всех западных санкций против России», - сказал глава государства.
По словам российского лидера, Москва предлагает не заморозку конфликта на Украине, а его прекращение. Путин, завершая свое выступление, выразил уверенность в том, что у России «все получится».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, отмечает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: если Украина откажется от переговоров, новые условия РФ будут другими
- В Роскомнадзоре предложили запретить голосовые звонки через мессенджеры
- Мультфильм «Головоломка 2» вышел в мировой прокат
- Продюсер Рудченко предложил снять сериал о группе «Стрелки»
- Путин: РФ не исключала, что Херсонская и Запорожская области останутся у Киева
- В Европе отказались сотрудничать с КНР по Луне из-за России
- Путин: Все западные санкции против РФ должны быть отменены
- Путин назвал условия для переговоров с Украиной
- Группа The Hatters и Найк Борзов выпустили совместный трек «Море»
- Путин: Легитимность Зеленского не восстановить никакими средствами
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru