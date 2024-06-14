Путин: Все западные санкции против РФ должны быть отменены

Президент России Владимир Путин заявил, что для мирного урегулирования ситуации на Украине страны Запада должны снять все санкции с России.

Путин назвал условия для переговоров с Украиной
«Статус Крым, Севастополя, Донецкой и Луганской Народных республик, Херсонской и Запорожской областей как субъектов Российской Федерации, все эти базовые, принципиальные положения должны быть зафиксированы в виде фундаментальных международных договоренностей. Естественно, это предполагает и отмену всех западных санкций против России», - сказал глава государства.

По словам российского лидера, Москва предлагает не заморозку конфликта на Украине, а его прекращение. Путин, завершая свое выступление, выразил уверенность в том, что у России «все получится».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Секретарев
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