СМИ: Германия блокирует согласование нового пакета антироссийских санкций ЕС

Власти Германии блокируют согласование нового пакета санкций Евросоюза в отношении России, направленных на усиление контроля за обходом ограничений и касающихся экспорта сжиженного природного газа. Об этом пишет DPA, ссылаясь на дипломатические источники в Брюсселе.

По данным агентства, очередной пакет санкций еще не согласовали из-за «сомнений и пожелания внести поправки» со стороны ФРГ. Как отметил источник, «возникает ощущение, что Германия стала новой Венгрией»: до этого Будапешт блокировал процесс согласования антироссийских санкций.

Дипломаты указывают, что Берлин обеспокоен одной из целей санкций — борьбой с обходом введенных ранее мер, речь идет, в частности, о возможностях России приобретать западные технологии. Германия хочет добиться исключения из нового пакета возможности привлечь к ответственности зарубежные филиалы компаний за нарушение санкционного режима или распространить эти меры только на организации, производящие определенные товары. ФРГ опасается, что в противном случае немецкие компании могут пострадать. Кроме того, Берлин призывает смягчить ограничения по использованию системы обмена финансовой информацией РФ.

Между тем ЕС предложил ввести санкции против российской судоходной компании «Совкомфлот», ограничения могут затронуть 13 судов, которые задействованы в транспортировке товаров для оборонной промышленности РФ, пишет Ura.ru.

