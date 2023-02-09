СМИ: Германия могла знать о причастности США к подрыву «Северных потоков»

Власти Германии могли знать о причастности Норвегии и США к терактам на «Северных потоках», однако предпочитали скрывать это. Об этом заявил глава совета ФРГ по Конституции и суверенитету Ральф Нимайер в эфире RT DE.

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По словам Нимайера, он и его коллеги через депутата бундестага Сару Вагенкнехт пытался выяснить результаты расследования диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», однако не получили исчерпывающей информации ни от Министерства юстиции Германии, ни от управления вице-канцлера Роберта Хабека.

Он отметил, что Вагенкнехт заявили, что информация «настолько секретна, что может нанести ущерб интересам государств-партнеров». Нимайер добавил, что статья Сеймура Херша о причастности США к терактам на газопроводах заслуживает доверия.

Ранее бывший советник правительства ФРГ, политолог Александр Рар заявил, что в Европе подозревают о причастности США к подрыву «Северных потоков», но не хотят ссориться с американцами, поэтому ответ на новое расследование будет формальным. Об этом сообщило агентство НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТерактыСШАГерманияСеверный Поток-2Северный Поток
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