СМИ: Франция, Венгрия и Болгария блокируют введение санкции против атомной отрасли России
Три страны Евросоюза блокируют принятие санкций против российского сектора атомной энергетики, сообщило агентство РАР со ссылкой на источник в структурах ЕС.
Как отмечается, Париж, Будапешт и София заинтересованы в продолжении сотрудничества с российской компанией «Росатом», а принятие каждого пакета санкций в ЕС требует единогласия всех государств-членов.
Во Франции атомные электростанции используют российское ядерное топливо, в Венгрии Россия строит два новых блока АЭС в Пакше, а в Болгарии обеспокоены нарушением российских поставок.
Ранее, как сообщала НСН, Еврокомиссия отказалась ввести антироссийские санкции против ядерного сектора.
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