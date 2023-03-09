СМИ: Франция, Венгрия и Болгария блокируют введение санкции против атомной отрасли России

Три страны Евросоюза блокируют принятие санкций против российского сектора атомной энергетики, сообщило агентство РАР со ссылкой на источник в структурах ЕС.

Как отмечается, Париж, Будапешт и София заинтересованы в продолжении сотрудничества с российской компанией «Росатом», а принятие каждого пакета санкций в ЕС требует единогласия всех государств-членов.