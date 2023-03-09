СМИ: Франция, Венгрия и Болгария блокируют введение санкции против атомной отрасли России

Три страны Евросоюза блокируют принятие санкций против российского сектора атомной энергетики, сообщило агентство РАР со ссылкой на источник в структурах ЕС.

Как отмечается, Париж, Будапешт и София заинтересованы в продолжении сотрудничества с российской компанией «Росатом», а принятие каждого пакета санкций в ЕС требует единогласия всех государств-членов.

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Во Франции атомные электростанции используют российское ядерное топливо, в Венгрии Россия строит два новых блока АЭС в Пакше, а в Болгарии обеспокоены нарушением российских поставок.

Ранее, как сообщала НСН, Еврокомиссия отказалась ввести антироссийские санкции против ядерного сектора.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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