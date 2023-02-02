Европарламент призвал изгнать из Европы «Лукойл» и Росатом
Европарламент (ЕП) призвал страны Евросоюза (ЕС) внести в 10-й пакет санкций против России запретить работу в Европе российским компаниям, в том числе, «Лукойлу» и Росатому.
Как говорится в резолюции, которая была принята на приуроченной к саммиту ЕС-Украина спецсессии ЕП, следует ввести «полное и немедленное эмбарго на импорт из России ископаемого топлива, включая нефть и уран».
«Европарламент призывает страны ЕС как можно скорее принять 10-й пакет санкций против России... Санкционный список должен включать российские компании, ещё присутствующие на европейском рынке, такие как «Лукойл» и Росатом», - сказано в документе.
Ранее министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, говоря о 10-м пакете антироссийских санкций, отметил, что ограничения действительно можно ввести против всего сектора атомной энергетики и её основного предприятия «Росатом», сообщает RT.
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