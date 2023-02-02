Европарламент призвал изгнать из Европы «Лукойл» и Росатом

Как говорится в резолюции, которая была принята на приуроченной к саммиту ЕС-Украина спецсессии ЕП, следует ввести «полное и немедленное эмбарго на импорт из России ископаемого топлива, включая нефть и уран».

«Европарламент призывает страны ЕС как можно скорее принять 10-й пакет санкций против России... Санкционный список должен включать российские компании, ещё присутствующие на европейском рынке, такие как «Лукойл» и Росатом», - сказано в документе.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, говоря о 10-м пакете антироссийских санкций, отметил, что ограничения действительно можно ввести против всего сектора атомной энергетики и её основного предприятия «Росатом», сообщает RT.