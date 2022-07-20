СМИ: Евросоюз утвердил седьмой пакет санкций против России
Комитет постоянных представителей Евросоюза согласовал седьмой пакет антироссийских санкций, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в институтах ЕС.
По словам собеседника агентства, новые рестрикции включают, помимо прочего, эмбарго на золото.
«Комитет согласовал седьмой пакет санкций, включая эмбарго на золото, расширение «чёрного» списка и уточнение финансовых и торговых санкций», - уточнил источник.
Ранее издание EUobserver сообщило, что в очередной «чёрный» список Евросоюза могут включить 8 организаций, а также 47 граждан РФ, в том числе, мэра Москвы Сергея Собянина, главы «Ростеха» Сергея Чемезова, актёров Владимира Машкова и Сергея Безрукова.
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