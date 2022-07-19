СМИ: Под новые санкции ЕС попадут Собянин, Чемезов, Машков и Безруков

По данным издания, ограничения коснутся мэра Москвы Сергея Собянина, главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Также в список ЕС планируют включить актеров Владимира Машкова и Сергея Безрукова, членов мотоклуба «Ночные волки», перешедших на сторону РФ украинских командующих и политиков. Ожидается, что в черный список попадут и родственники тех, против кого ранее были введены санкции.

Кроме того, ЕС намерен ограничить деятельность Сбербанка в Европе, запретить работу ряда судоходных и оружейных предприятий, фонда «Русский мир» и движения «Юнармия».

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в новый черный список Евросоюза будут включены 48 россиян и девять организаций, в том числе Сбербанк.

