СМИ: Под новые санкции ЕС попадут Собянин, Чемезов, Машков и Безруков
Евросоюз обсуждает новые санкции против России, в очередной черный список могут включить 47 граждан и 8 организаций. Об этом сообщает EUobserver.
По данным издания, ограничения коснутся мэра Москвы Сергея Собянина, главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Также в список ЕС планируют включить актеров Владимира Машкова и Сергея Безрукова, членов мотоклуба «Ночные волки», перешедших на сторону РФ украинских командующих и политиков. Ожидается, что в черный список попадут и родственники тех, против кого ранее были введены санкции.
Кроме того, ЕС намерен ограничить деятельность Сбербанка в Европе, запретить работу ряда судоходных и оружейных предприятий, фонда «Русский мир» и движения «Юнармия».
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в новый черный список Евросоюза будут включены 48 россиян и девять организаций, в том числе Сбербанк.
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