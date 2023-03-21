В МИД рассказали, какие страны не могут быть посредниками в урегулировании по Украине

МИД: США, Великобритания, Франция и Германия не могут претендовать на роль нейтральных посредников в мирном процессе по Украине

Премьер Японии Кисида намерен сегодня посетить Украину

В Париже на протестах против пенсионной реформы задержаны больше 140 человек

Правительство РФ отменило продление срока пребывания украинцев из ДНР и ЛНР в России

США рассекретят информацию о происхождении COVID-19