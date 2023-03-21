В МИД рассказали, какие страны не могут быть посредниками в урегулировании по Украине

США, Великобритания, Германия и Франция являются участниками конфликта на Украине и не могут претендовать на роль нейтральных посредников в урегулировании ситуации. Об этом заявили в МИД России.

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Ранее экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер предложил создать контактную группу для решения кризиса на Украине, в которую войдут представители Вашингтона, Лондона, Берлина и Парижа, напоминает РЕН ТВ.

Как отметили в МИД, ведомство не получало официально информацию об инициативе. В министерстве подчеркнули, что предложение Ишингера вызывает «закономерные вопросы», пишет Газета.ру.

«Прежде всего потому, что все упомянутые четыре страны сами являются участниками конфликта с Россией, который продолжается на территории Украины», — цитирует РИА Новости представителя МИД.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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