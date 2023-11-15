СМИ: Евросоюз планирует ввести запрет на российские алмазы с 1 января
Евросоюз в рамках 12-го пакета антироссийских санкций намерен ввести запрет на алмазы из России с 1 января 2024 года, сообщает Bloomberg.
Агентство ссылается на документ, в котором также говорится о поэтапном запрете на импорт российских алмазов, которые были обработаны в третьих странах.
Отмечается, что данные ограничения планируется обсудить на этой неделе, не исключается изменение предложений.
Ранее Bloomberg сообщило, что в 12-й пакет антироссийских санкций Евросоюз намерен включить запрет на экспорт в Россию станков, химикатов, литиевых батарей и двигателей для беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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