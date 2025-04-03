Глава ФИФА выразил надежду на скорое возвращение России на турниры

Ранее британская газета The Independent сообщила, что УЕФА прорабатывает дорожную карту на случай допуска до международных турниров российских сборных и клубов. Решение увязывается с прекращением специоперации на Украине. При этом, по данным издания, некоторые представители УЕФА считают ошибкой введение санкций в отношении российского футбола.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», руководство Российского футбольного союза в ходе конгресса УЕФА в Белграде обсудит в кулуарах тему допуска сборных РФ. Об этом сообщил президент РФС Александр Дюков.

