Глава ФИФА выразил надежду на скорое возвращение России на турниры
Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино выразил надежду на скорое возвращение сборной России в официальные турниры. Такую позицию он озвучил на 49 конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Белграде.
«Сейчас продолжаются разговоры о мире на Украине, надеюсь, что скоро мы сможем перевернуть страницу и вернуть Россию обратно на футбольный ландшафт, потому что это будет означать, что ситуация разрешена», - заявил глава ФИФА.
Ранее британская газета The Independent сообщила, что УЕФА прорабатывает дорожную карту на случай допуска до международных турниров российских сборных и клубов. Решение увязывается с прекращением специоперации на Украине. При этом, по данным издания, некоторые представители УЕФА считают ошибкой введение санкций в отношении российского футбола.
Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», руководство Российского футбольного союза в ходе конгресса УЕФА в Белграде обсудит в кулуарах тему допуска сборных РФ. Об этом сообщил президент РФС Александр Дюков.
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