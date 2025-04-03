Венгрия выйдет из Международного уголовного суда

Венгрия выйдет из состава Международного уголовного суда. Об этом заявили в канцелярии премьер-министра страны Виктора Орбана, передает агентство MTI.

«Процедура расторжения соглашения в соответствии с конституционными и международно-правовыми рамками будет инициирована правительством 3 апреля», - подчеркнул глава канцелярии Гергей Гуйяш.

Ранее СМИ сообщили, что Венгрия объявит о выходе из МУС на фоне визита в Будапешт премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В ноябре прошлого года суд выдал ордер на арест политика, а также экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта, из-за предполагаемых военных преступлений в секторе Газа, напоминает RT.

