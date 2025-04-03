Венгрия выйдет из Международного уголовного суда
Венгрия выйдет из состава Международного уголовного суда. Об этом заявили в канцелярии премьер-министра страны Виктора Орбана, передает агентство MTI.
«Процедура расторжения соглашения в соответствии с конституционными и международно-правовыми рамками будет инициирована правительством 3 апреля», - подчеркнул глава канцелярии Гергей Гуйяш.
Ранее СМИ сообщили, что Венгрия объявит о выходе из МУС на фоне визита в Будапешт премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В ноябре прошлого года суд выдал ордер на арест политика, а также экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта, из-за предполагаемых военных преступлений в секторе Газа, напоминает RT.
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