Сборная России опустилась на 35 место в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась на одну строчку в рейтинге Международной федерации футбола. Теперь она занимает 35 место, следует из обновленного варианта списка, который опубликован на сайте ФИФА.

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Российская национальная команда имеет в своём активе 1516 очков. Её обошли сборные Панамы и Польши, которые имеют на один балл больше. Первое место сохранила Аргентина - действующий чемпион мира (1886). Вторыми идут чемпионы Европы испанцы (1855), на третьей строчке расположилась Франция.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», замыкает первую десятку сборная Германии, она на два балла опережает Италию. В марте сборная России провела два товарищеских матча в Москве. Она обыграла с одинаковым счетом 5:0 гостей из Гренады и Замбии.

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Фото: facebook.com/TeamRussia
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