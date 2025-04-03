Сборная России опустилась на 35 место в рейтинге ФИФА

Российская национальная команда имеет в своём активе 1516 очков. Её обошли сборные Панамы и Польши, которые имеют на один балл больше. Первое место сохранила Аргентина - действующий чемпион мира (1886). Вторыми идут чемпионы Европы испанцы (1855), на третьей строчке расположилась Франция.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», замыкает первую десятку сборная Германии, она на два балла опережает Италию. В марте сборная России провела два товарищеских матча в Москве. Она обыграла с одинаковым счетом 5:0 гостей из Гренады и Замбии.

