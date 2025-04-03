В Армении пройдет Фестиваль российского кино

Фестиваль российского кино пройдет в Армении с 3 по 5 апреля, сообщает газета «Культура».

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Зрителям закавказской республики будут показаны пять фильмов: «Любовь Советского Союза», «Огниво», «Первый Оскар», «Подольские курсанты», а также полнометражная анимационная картина «Формула воды».

Площадкой фестиваля станет кинотеатр «КИНОМОСКВА» в центре Еревана.

Ранее фильм «Чувственный контакт» получил Гран-При кинофестиваля «Мир знаний», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Кадр из фильма "Огниво"
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