В Армении пройдет Фестиваль российского кино
3 апреля 202511:22
Фестиваль российского кино пройдет в Армении с 3 по 5 апреля, сообщает газета «Культура».
Зрителям закавказской республики будут показаны пять фильмов: «Любовь Советского Союза», «Огниво», «Первый Оскар», «Подольские курсанты», а также полнометражная анимационная картина «Формула воды».
Площадкой фестиваля станет кинотеатр «КИНОМОСКВА» в центре Еревана.
Ранее фильм «Чувственный контакт» получил Гран-При кинофестиваля «Мир знаний», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru