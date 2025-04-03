Дмитриев по поручению Путина встретится с представителями Трампа
Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев проводит переговоры с представителями США. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«2–3 апреля по поручению президента... В.В. Путина провожу встречи в Вашингтоне с представителями администрации президента Дональда Трампа», - написал Дмитриев.
Спецпредставитель российского лидера указал, что важнейший для всего мира диалог между Москвой и Вашингтоном был полностью разрушен при предыдущей американской администрации Байдена. По словам Дмитриева, и сегодня многочисленные силы, которые заинтересованы в сохранении напряженности, пытаются препятствовать восстановлению конструктивного взаимодействия.
«Да, восстановление диалога — непростой и постепенный процесс. Но каждая встреча, каждый откровенный разговор позволяет двигаться вперед», - подчеркнул спецпредставитель.
Дмитриев пообещал предоставить комментарии по итогам встреч.
Ранее СМИ сообщили, что глава РФПИ начал встречу со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом в Вашингтоне, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Подмосковный суд признал банкротом политика Бориса Надеждина
- Глава ЦБ рассказала, когда курс рубля будет более стабильным
- Дмитриев по поручению Путина встретится с представителями Трампа
- В Санкт-Петербурге открылся Музей бомжей
- Госдума поддержала упрощение привлечения клеветников к уголовной ответственности
- При пожаре в Подмосковье погибли четыре человека
- Сборная России опустилась на 35 место в рейтинге ФИФА
- Набиуллина: Ключевая ставка — не «волшебная палочка»
- Глава ФИФА выразил надежду на скорое возвращение России на турниры
- В Армении пройдет Фестиваль российского кино
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru