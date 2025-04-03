Дмитриев по поручению Путина встретится с представителями Трампа

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев проводит переговоры с представителями США. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«2–3 апреля по поручению президента... В.В. Путина провожу встречи в Вашингтоне с представителями администрации президента Дональда Трампа», - написал Дмитриев.

Спецпредставитель российского лидера указал, что важнейший для всего мира диалог между Москвой и Вашингтоном был полностью разрушен при предыдущей американской администрации Байдена. По словам Дмитриева, и сегодня многочисленные силы, которые заинтересованы в сохранении напряженности, пытаются препятствовать восстановлению конструктивного взаимодействия.

«Да, восстановление диалога — непростой и постепенный процесс. Но каждая встреча, каждый откровенный разговор позволяет двигаться вперед», - подчеркнул спецпредставитель.

Дмитриев пообещал предоставить комментарии по итогам встреч.

Ранее СМИ сообщили, что глава РФПИ начал встречу со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом в Вашингтоне, напоминает RT.

