«Забанили кабели»: Санкции мешают России бороться с Китаем за самый скоростной интернет
Герман Клименко в эфире НСН назвал самый быстрый интернет в мире со скоростью передачи данных в 1,2 терабита вполне достижимым, но с оговорками.
Санкции сегодня мешают России бороться с Китаем за самый быстрый интернет, но в лабораторных условиях достигнуть скорости передачи данных в 1,2 терабита вполне реально, заявил НСН председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко.
В Китае запустили самый быстрый интернет в мире со скоростью передачи данных в 1,2 терабита (1200 гигабит) в секунду. Проект реализовали Университет Цинхуа, оператор связи China Monile, а также компании Huawei Technologies и Cernet Corporation, пишет South China Morning Post (SCMP). Клименко признался, что впечатлен такими показателями.
«Я думаю, что такие скорости сейчас достигаются в модельных условиях, пока это лабораторные испытания. У нас мир таков, что всем всегда и всего мало. Понятно, что размер трафика сегодня очень важен, потому что мы с вами видео смотрим, кино смотрим и так далее. Мы только вступили в эпоху, когда кабели должны пропускать колоссальные объемы. В мире идет гонка, гонка по мощности процессоров, по нанометрам. То есть, одновременно должно быть больше процессоров, они должны быть мощнее, а также должен увеличиваться объем памяти для хранения данных и передачи. Передача данных с высокой скоростью крайне важна. Китайцы идут верным направлением, это впечатляет», - рассказал он.
По словам Клименко, Россия может достигнуть рекордной скорости передачи данных в лабораторных условиях, но запустить промышленное производство сегодня будет сложно из-за санкций.
«В России мы можем достигнуть того же в научном варианте, так как научная база у нас всегда была неплохой. Что касается производства, тут слабее. Станции собираются из тысячи запчастей, которые производятся по всему миру, включая Китай и США. В частных лабораториях МГУ, например, мы можем собрать любой прибор. Я думаю, что такие исследования уже идут. Но выводить это на промышленное производство – это уже другая история. Надо признать, что и Швеция, и Норвегия нас забанили, а мы оттуда многое оборудование поставляли», - подытожил собеседник НСН.
Ранее аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил «Радиоточке НСН», что гигабитный интернет стоит слишком дорого и пока не пользуется популярностью даже в больших городах. По его словам, у пользователей нет такой потребности, существующей скорости им вполне хватает.
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