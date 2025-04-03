Госдума поддержала упрощение привлечения клеветников к уголовной ответственности

Госдума приняла в первом чтении законопроект о переводе уголовных дел о клевете без отягчающих обстоятельств в категорию уголовных дел частно-публичного обвинения. Законодательную инициативу подготовил Верховный суд.

Производства по уголовным делам частно-публичного обвинения инициируются по заявлению потерпевшего или его законного представителя. Вместе с тем, такие дела нельзя закрыть по примирению сторон.

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При таком порядке уголовного преследования пострадавший от клеветы должен доказывать события и другие обстоятельства преступления. Причём, он имеет право и обязанность сам поддерживать обвинение в суде. Однако неявка пострадавшего без уважительной причины в суд запускает процесс прекращения уголовного дела по реабилитирующему основанию.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», судебные издержки в этих случаях оплачивает тот, против кого прекращается уголовное дело или преследование. При этом их могут возместить и за счет федерального бюджета. Суть поправок в Уголовно-процессуальный кодекс заключается в упрощении для граждан порядка привлечения клеветников к ответственности.

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ФОТО: Пресс-служба Департамента города Москвы по конкурентной политике
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