Госдума поддержала упрощение привлечения клеветников к уголовной ответственности

Госдума приняла в первом чтении законопроект о переводе уголовных дел о клевете без отягчающих обстоятельств в категорию уголовных дел частно-публичного обвинения. Законодательную инициативу подготовил Верховный суд.

Производства по уголовным делам частно-публичного обвинения инициируются по заявлению потерпевшего или его законного представителя. Вместе с тем, такие дела нельзя закрыть по примирению сторон.