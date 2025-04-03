Госдума поддержала упрощение привлечения клеветников к уголовной ответственности
Госдума приняла в первом чтении законопроект о переводе уголовных дел о клевете без отягчающих обстоятельств в категорию уголовных дел частно-публичного обвинения. Законодательную инициативу подготовил Верховный суд.
Производства по уголовным делам частно-публичного обвинения инициируются по заявлению потерпевшего или его законного представителя. Вместе с тем, такие дела нельзя закрыть по примирению сторон.
При таком порядке уголовного преследования пострадавший от клеветы должен доказывать события и другие обстоятельства преступления. Причём, он имеет право и обязанность сам поддерживать обвинение в суде. Однако неявка пострадавшего без уважительной причины в суд запускает процесс прекращения уголовного дела по реабилитирующему основанию.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», судебные издержки в этих случаях оплачивает тот, против кого прекращается уголовное дело или преследование. При этом их могут возместить и за счет федерального бюджета. Суть поправок в Уголовно-процессуальный кодекс заключается в упрощении для граждан порядка привлечения клеветников к ответственности.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бутусов назвал свой новый альбом «Мертвец» результатом «перманентного покаяния»
- Подмосковный суд признал банкротом политика Бориса Надеждина
- Глава ЦБ рассказала, когда курс рубля будет более стабильным
- Дмитриев по поручению Путина встретится с представителями Трампа
- В Санкт-Петербурге открылся Музей бомжей
- Госдума поддержала упрощение привлечения клеветников к уголовной ответственности
- При пожаре в Подмосковье погибли четыре человека
- Сборная России опустилась на 35 место в рейтинге ФИФА
- Набиуллина: Ключевая ставка — не «волшебная палочка»
- Глава ФИФА выразил надежду на скорое возвращение России на турниры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru