Набиуллина: Ключевая ставка — не «волшебная палочка»

Несвоевременное снижение ключевой ставки может спровоцировать новый взлет цен и ставок на рынке. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на заседании в Госдуме.

Председатель ЦБ отметила, что результат повышения ключевой ставки — это замедление инфляции. Она снизилась с почти 14% в ноябре-декабре до 8% в феврале. Ключевая ставка весь прошлый год сдерживала мощное инфляционное давление.

«Конечно, нам всем бы хотелось, чтобы ставки снижались быстрее. Но наивно полагать, что ключевая ставка — это такая волшебная палочка. Если снизить ставку, не обращая внимания на высокую инфляцию, последствия будут печальными в виде нового взлета цен и еще более значительного роста рыночных ставок», — указала Набиуллина.

Глава ЦБ добавила, что регулятор рассматривает возможность повышения ключевой ставки при реализации инфляционных рисков.

Ранее зампред Центробанка Алексей Заботкин допустил повышение ключевой ставки при недостаточном снижении инфляции, напоминает RT.

