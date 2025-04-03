При пожаре в Подмосковье погибли четыре человека

Четыре человека погибли при пожаре в подмосковном поселке Власиха. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.

«3 апреля ранним утром в одной из квартир поселка Власиха произошло возгорание... Погибли четверо человек. Личности погибших и причины произошедшего в настоящее время уточняются», - рассказали в ведомстве.

Следственный отдел СК по городу Одинцово проводит доследственную проверку. На месте ЧП работают следователи и криминалисты.

Ранее в городе Заозерном Красноярского края при пожаре погибли двое мужчин и 13-летний подросток, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, пишет RT.

