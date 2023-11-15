СМИ: Евросоюз планирует ввести санкции против 47 физлиц и 72 юрлиц

Агентство ссылается на диппредставителей стран сообщества. Имена новых фигурантов санкционного списка не утоячняются.

По данным Reuters, физлицам, попавшим под санкции, запретят въезд на территорию Евросоюза, а их активы, если они будут обнаружены, заморозят.

Ранее стало известно, что Евросоюз в рамках 12-го пакета антироссийских санкций намерен ввести запрет на алмазы из России с 1 января 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

