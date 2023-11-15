СМИ: Евросоюз планирует ввести санкции против 47 физлиц и 72 юрлиц
15 ноября 202315:14
Евросоюз намерен включить в 12-й антироссийский санкционный список 47 физлиц и 72 юрлица, сообщает Reuters.
Агентство ссылается на диппредставителей стран сообщества. Имена новых фигурантов санкционного списка не утоячняются.
По данным Reuters, физлицам, попавшим под санкции, запретят въезд на территорию Евросоюза, а их активы, если они будут обнаружены, заморозят.
Ранее стало известно, что Евросоюз в рамках 12-го пакета антироссийских санкций намерен ввести запрет на алмазы из России с 1 января 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru