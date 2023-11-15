СМИ: ЕС намерен запретить экспорт в Россию станков и двигателей для БПЛА
15 ноября 202313:28
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru