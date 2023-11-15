СМИ: ЕС намерен запретить экспорт в Россию станков и двигателей для БПЛА

Евросоюз намерен внести в 12-й пакет антироссийских санкций запрет на экспорт в Россию станков, химикатов, литиевых батарей и двигателей для беспилотников, сообщает Bloomberg.

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