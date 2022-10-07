СМИ: Евросоюз одобрит новый пакет военной помощи Киеву 7 октября

Евросоюз планирует в ходе саммита ЕС в Праге, который состоится 7 октября, предложить и одобрить новый пакет военной помощи Украине по линии Фонда мира, а также обговорить детали совместной программы Евросоюза по обучению военнослужащих ВСУ. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на главу европейской дипломатии Жозепа Борреля.

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Боррель выразил уверенность, что на следующем совете глав МИД Евросоюза будут озвучены предложения по обоим вопросам.

Ранее издание Politico сообщило, что Украина пересмотрела свои запросы к Западу по поставкам оружия, сделав упор на средства противовоздушной обороны. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: twitter.com/josepborrell
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