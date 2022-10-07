СМИ: Евросоюз одобрит новый пакет военной помощи Киеву 7 октября
Евросоюз планирует в ходе саммита ЕС в Праге, который состоится 7 октября, предложить и одобрить новый пакет военной помощи Украине по линии Фонда мира, а также обговорить детали совместной программы Евросоюза по обучению военнослужащих ВСУ. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на главу европейской дипломатии Жозепа Борреля.
Боррель выразил уверенность, что на следующем совете глав МИД Евросоюза будут озвучены предложения по обоим вопросам.
Ранее издание Politico сообщило, что Украина пересмотрела свои запросы к Западу по поставкам оружия, сделав упор на средства противовоздушной обороны. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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