Финляндия предоставит Украине «засекреченный» девятый пакет военной помощи

Финляндия предоставит Украине девятый пакет военной помощи, сообщает РИА Новости со ссылкой на финское Минобороны.

При этом отмечается, что детали предоставляемой помощи засекречены, они не раскрываются для обеспечения безопасной доставки. При этом в сообщении сказано, что речь идет об оборонном оборудовании.

Ранее профессор университета Аалто Петер Лунд заявил, что регулирование потребления электроэнергии может привести к полному отключению электричества в Финляндии. По словам эксперта, на фоне сокращения использования газа из России финская сторона рассматривает различные варианты, чтобы поддержать равновесие между потреблением и производством электроэнергии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

