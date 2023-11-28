СМИ: Еврокомиссия утвердила проект санкций в отношении российских алмазов
Еврокомиссия утвердила предложенный ей проект санкций в отношении российских алмазов и направила документ для одобрения странам - участницам объединения, сообщает Agence France-Presse.
По данным агентства, предлагается с 1 января 2024 года полностью запретить торговлю природными и синтетическими алмазами из России, которые «не используются в промышленности».
Отмечается, что запрет коснётся также российских алмазов, обработанных в третьих странах, ювелирных изделий и всех экспортируемых из России подобных драгоценных камней.
Ранее замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев заявил, что введение европейских санкций на алмазы из России приведет к замещению настоящих камней синтетикой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru