СМИ: ЕС введет санкции в отношении более 100 физлиц из России

Евросоюз планирует дополнительно внести в черный список более ста физлиц в рамках очередного, 14-го пакета санкций в отношении России. Об этом пишет Financial Times.

ЕК рассчитывает в кратчайшие сроки согласовать новые антироссийские санкции

По данным газеты, ограничения касаются граждан, якобы причастных к «депортации украинцев с оккупированных территорий», а также к производству вооружений.

Ранее еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что ЕС готовит ограничения на реэкспорт сжиженного природного газа из России в третьи страны через европейские порты. Также Брюссель планирует ввести ряд мер против производств СПГ. Ожидается, что ограничения утвердят на саммите Евросоюза 27-28 июня.

Между тем СМИ сообщили, что ЕС в рамках нового пакета санкций может запретить использование системы передачи финансовых сообщений Банка России, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
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