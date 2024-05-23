СМИ: ЕС введет санкции в отношении более 100 физлиц из России

По данным газеты, ограничения касаются граждан, якобы причастных к «депортации украинцев с оккупированных территорий», а также к производству вооружений.

Ранее еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что ЕС готовит ограничения на реэкспорт сжиженного природного газа из России в третьи страны через европейские порты. Также Брюссель планирует ввести ряд мер против производств СПГ. Ожидается, что ограничения утвердят на саммите Евросоюза 27-28 июня.

Между тем СМИ сообщили, что ЕС в рамках нового пакета санкций может запретить использование системы передачи финансовых сообщений Банка России, пишет «Свободная пресса».

