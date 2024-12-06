СМИ: ЕС третий раз не смог согласовать 15-й пакет санкций против России

Представители стран Евросоюза на сегодняшней встрече не смогли согласовать 15-й пакет санкций против России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники. По их данным, в числе ограничений было продление для Чехии срока импорта российских нефтепродуктов.

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Постпреды стран ЕС уже в третий раз собрались для того, чтобы согласовать новый пакета ограничительных мер в отношении России. Предполагалось, что после одобрения мер представителями европейских стран, они будут вынесены на обсуждение Евросовета.

В ноябре агентство сообщало, что 15-й пакет санкций будет направлен против танкеров, перевозящих российскую нефть, а также китайских компаний, производящих дроны. По данным СМИ, ЕС намерен одобрить введение новых ограничений до конца 2024 года, а принять — 24 февраля 2025-го.

США на этой неделе внесли в санкционный список пять человек и пять компаний в рамках ограничений в отношении России.


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ФОТО: РИА Новости
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