Санкции США замедлили бронирование турецких отелей россиянами
Санкции США, введенные против Газпромбанка 21 ноября, оказали влияние на рынок туризма, затруднив раннее бронирование отелей в Турции российскими туристами. Об этом сообщает Ekonomim
По данным издания, ограничения, связанные с картами UnionPay, стали причиной замедления спроса на турецкие курорты.
После внесения Газпромбанка в санкционный список США, банк предупредил своих клиентов о проблемах с картами UnionPay за рубежом, включая Турцию. Эти карты стали неактивными на территории страны, что повлияло на бронирование.
Генеральный директор группы компаний Intourist Исмаил Белюкбаши отметил, что в начале ноября бронирование отелей было на высоком уровне, но в течение двух недель спрос значительно снизился, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru