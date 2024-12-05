Санкции США замедлили бронирование турецких отелей россиянами

После внесения Газпромбанка в санкционный список США, банк предупредил своих клиентов о проблемах с картами UnionPay за рубежом, включая Турцию. Эти карты стали неактивными на территории страны, что повлияло на бронирование.

Генеральный директор группы компаний Intourist Исмаил Белюкбаши отметил, что в начале ноября бронирование отелей было на высоком уровне, но в течение двух недель спрос значительно снизился, передает «Радиоточка НСН».

