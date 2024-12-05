Санкции США замедлили бронирование турецких отелей россиянами

Санкции США, введенные против Газпромбанка 21 ноября, оказали влияние на рынок туризма, затруднив раннее бронирование отелей в Турции российскими туристами. Об этом сообщает Ekonomim

По данным издания, ограничения, связанные с картами UnionPay, стали причиной замедления спроса на турецкие курорты.

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После внесения Газпромбанка в санкционный список США, банк предупредил своих клиентов о проблемах с картами UnionPay за рубежом, включая Турцию. Эти карты стали неактивными на территории страны, что повлияло на бронирование.

Генеральный директор группы компаний Intourist Исмаил Белюкбаши отметил, что в начале ноября бронирование отелей было на высоком уровне, но в течение двух недель спрос значительно снизился, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
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