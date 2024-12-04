США расширили санкции в отношении России
США внесли в санкционный список пять человек и пять компаний в рамках ограничений в отношении России. Об этом сообщило Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) американского минфина.
В список попали компании из США, ОАЭ, Великобритании и Таиланда.
В Госдепе пояснили, что ведомство введет визовые ограничения против пяти российских чиновников и представителей власти, причастных к нарушениям прав человека.
Сегодня президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Россия зовёт!» заявил, что планы нанести стратегическое поражение России потерпели крах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru