США расширили санкции в отношении России

США внесли в санкционный список пять человек и пять компаний в рамках ограничений в отношении России. Об этом сообщило Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) американского минфина.

В список попали компании из США, ОАЭ, Великобритании и Таиланда.

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В Госдепе пояснили, что ведомство введет визовые ограничения против пяти российских чиновников и представителей власти, причастных к нарушениям прав человека.

Сегодня президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Россия зовёт!» заявил, что планы нанести стратегическое поражение России потерпели крах.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАСанкции Против России

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