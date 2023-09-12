СМИ: ЕС отменит санкции против бизнесменов из РФ Шульгина, Березкина и Ахмедова
Европейский Союз не будет продлевать санкции против трёх российских бизнесменов, ограничения против которых были введены из-за спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине, сообщает Reuters.
Два дипломатических источника агентства утверждают, речь идёт о Григории Березкине, миллиардере Фархаде Ахмедове и экс-гендиректоре Ozon Александре Шульгине.
Собеседники Reuters напомнили, санкции продлеваются каждые шесть месяцев. Чтобы сохранить ограничения против российских бизнесменов потребуется единогласное одобрение всеми 27 странами-членовами Евросоюза.
Ранее суд Евросоюза в Люксембурге впервые постановил снять санкции с российского бизнесмена, экс-гендира интернет-ретейлера Ozon Александра Шульгина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ким Чен Ын прибыл в Россию
- Калужский водочный завод не отсудил бренд «Пираты Карибского моря» у Disney
- СМИ: ЕС отменит санкции против бизнесменов из РФ Шульгина, Березкина и Ахмедова
- Чубайс не стал комментировать слова Путина об итогах его работы в Роснано
- Пассажирка рассказала, что происходило на борту А320 перед посадкой в поле
- Путин поздравил Татьяну Доронину с 90-летием
- В Госдуму внесли законопроект о госрегулировании цен на топливо
- МО РФ: Системы ПВО сбили украинский БПЛА над Белгородской областью
- Минобороны: ВС РФ поразили два склада с боеприпасами украинских бригад
- СМИ: Джорджа Буша шокировала старая фотография с Пригожиным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru