СМИ: ЕС отменит санкции против бизнесменов из РФ Шульгина, Березкина и Ахмедова

Европейский Союз не будет продлевать санкции против трёх российских бизнесменов, ограничения против которых были введены из-за спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине, сообщает Reuters.

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Два дипломатических источника агентства утверждают, речь идёт о Григории Березкине, миллиардере Фархаде Ахмедове и экс-гендиректоре Ozon Александре Шульгине.

Собеседники Reuters напомнили, санкции продлеваются каждые шесть месяцев. Чтобы сохранить ограничения против российских бизнесменов потребуется единогласное одобрение всеми 27 странами-членовами Евросоюза.

Ранее суд Евросоюза в Люксембурге впервые постановил снять санкции с российского бизнесмена, экс-гендира интернет-ретейлера Ozon Александра Шульгина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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