СМИ: ЕС не станет вводить санкции против «Росатома»

Европейский Союз не включил в 11-й пакет санкций против России госкорпорацию «Росатом», сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Евросоюза.

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По его словам, в руководстве ЕС полагают, что санкции не помогут добиться независимости от российских энергетических поставок, и можно другими способами достичь этой же цели.

Несмотря на отказ от введения ограничений против госкомпании «Росатом», лидеры государств группы семи по итогам саммита в японской Хиросиме призовут к независимости от российских ядерных поставок.

Ранее член общественного совета госкорпорации «Росатом» Валерий Меньщиков рассказал НСН почему Запад не вводит санкции против «Росатома».

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ФОТО: РИА Новости
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