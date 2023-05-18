СМИ: ЕС не станет вводить санкции против «Росатома»
Европейский Союз не включил в 11-й пакет санкций против России госкорпорацию «Росатом», сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Евросоюза.
По его словам, в руководстве ЕС полагают, что санкции не помогут добиться независимости от российских энергетических поставок, и можно другими способами достичь этой же цели.
Несмотря на отказ от введения ограничений против госкомпании «Росатом», лидеры государств группы семи по итогам саммита в японской Хиросиме призовут к независимости от российских ядерных поставок.
Ранее член общественного совета госкорпорации «Росатом» Валерий Меньщиков рассказал НСН почему Запад не вводит санкции против «Росатома».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пресс-секретарь Зеленского: Говорить что-то конкретное о мирном саммите рано
- Минфин предложил сохранить для уехавших россиян НДФЛ в 13%
- В Чехии мужчина получил условный срок за символику СВО
- «Рисков нет»: Вирусолог призвал не переживать из-за вспышки птичьего гриппа в Москве
- СМИ: ЕС не станет вводить санкции против «Росатома»
- Великобритания передала Украине обещанные AS-90, БТР и бронемашины
- Правительство выделит компенсации аэропортам, где приостановлены гражданские рейсы
- Вячеслав Володин назвал английский язык мертвым
- В некоторых районах Москвы из-за птичьего гриппа ввели карантин
- Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru