СМИ: ЕС не станет вводить санкции против «Росатома»

По его словам, в руководстве ЕС полагают, что санкции не помогут добиться независимости от российских энергетических поставок, и можно другими способами достичь этой же цели.

Несмотря на отказ от введения ограничений против госкомпании «Росатом», лидеры государств группы семи по итогам саммита в японской Хиросиме призовут к независимости от российских ядерных поставок.

Ранее член общественного совета госкорпорации «Росатом» Валерий Меньщиков рассказал НСН почему Запад не вводит санкции против «Росатома».

