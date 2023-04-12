Сийярто: Венгрия не позволит ввести санкции ЕС на ядерный сектор

Заявление венгерского министра последовало после того, как США ввели санкции против АО «Русатом Оверсиз», компании «Росатом», занимающейся возведением за рубежом центров ядерной науки и технологий, а также против входящих в «Росатом» Владимирского производственного объединения «Точмаш» и Научно-исследовательского и конструкторского института монтажной технологии «Атомстрой».

Ранее в МИД Венгрии заявляли, что Будапешт сделает все для исключения российского атома из санкций, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

