Сийярто: Венгрия не позволит ввести санкции ЕС на ядерный сектор

Будапешт наложит вето на распространение европейских санкций на ядерный сектор. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, выступая на пресс-конференции с белорусским коллегой Сергеем Алейником, сообщает ТАСС.

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Заявление венгерского министра последовало после того, как США ввели санкции против АО «Русатом Оверсиз», компании «Росатом», занимающейся возведением за рубежом центров ядерной науки и технологий, а также против входящих в «Росатом» Владимирского производственного объединения «Точмаш» и Научно-исследовательского и конструкторского института монтажной технологии «Атомстрой».

Ранее в МИД Венгрии заявляли, что Будапешт сделает все для исключения российского атома из санкций, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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