Сийярто: Венгрия не позволит ввести санкции ЕС на ядерный сектор
Будапешт наложит вето на распространение европейских санкций на ядерный сектор. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, выступая на пресс-конференции с белорусским коллегой Сергеем Алейником, сообщает ТАСС.
Заявление венгерского министра последовало после того, как США ввели санкции против АО «Русатом Оверсиз», компании «Росатом», занимающейся возведением за рубежом центров ядерной науки и технологий, а также против входящих в «Росатом» Владимирского производственного объединения «Точмаш» и Научно-исследовательского и конструкторского института монтажной технологии «Атомстрой».
Ранее в МИД Венгрии заявляли, что Будапешт сделает все для исключения российского атома из санкций, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+7 282 / сут.
Умерли
398 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+11 150 / сут.
- Экс-разведчик США Риттер заявил о безумии Зеленского после слов про Крым
- Телеведущий Иван Ургант заявил, что обязательно вернется в эфир Первого канала
- Херш: военным США запретили атаковать войска РФ первыми
- Соловьев считает, что профессия журналиста становится женской
- Илон Маск заявил о готовности продать Twitter
- СМИ: страны G7 обсуждают введение санкции на крупные алмазы из России
- На Западе назвали плохим знаком для Киева отсутствие мобилизации в РФ
- Росстат сообщил о замедлении годовой инфляции
- МИД Белоруссии призвал объявить перемирие на Украине
- Госдума попросила Генпрокуратуру разблокировать Twitter
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru