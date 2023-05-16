Неприкосновенный: Почему Запад не вводит санкции против «Росатома»

Россия – единственная страна, у которой есть технологии создания центрифуг, используемых для работы с ураном. Ни США, ни французы не смогли создать их, поэтому эти страны отказались от идеи санкций против российской энергетики и не готовы разрывать контракты, рассказал НСН член общественного совета госкорпорации «Росатом» Валерий Меньщиков.

Ранее министр энергетического перехода Аньес Панье-Рюнаше заявила, что Франция не собирается отказываться от контракта с Россией по переработке регенерированного урана, потому что это «принесет России слишком много выгоды по сравнению с тем, что контракт приносит ей сейчас».