Неприкосновенный: Почему Запад не вводит санкции против «Росатома»
Валерий Меньщиков в разговоре с НСН объяснил «иммунитет» госкорпорации перед западными партнерами.
Россия – единственная страна, у которой есть технологии создания центрифуг, используемых для работы с ураном. Ни США, ни французы не смогли создать их, поэтому эти страны отказались от идеи санкций против российской энергетики и не готовы разрывать контракты, рассказал НСН член общественного совета госкорпорации «Росатом» Валерий Меньщиков.
Ранее министр энергетического перехода Аньес Панье-Рюнаше заявила, что Франция не собирается отказываться от контракта с Россией по переработке регенерированного урана, потому что это «принесет России слишком много выгоды по сравнению с тем, что контракт приносит ей сейчас».
«Это обоюдовыгодный контракт, но нужно четко понимать, что там, где не применяют санкции к нашим крупным корпорациям или хозяйствующим большим субъектам. Американцы не разрывали контракт на поставку обогащенного урана. […] Они не смогли создать центрифуги, которые «вертятся» в России. Поэтому они не разрывают этот контракт, и не накладывают санкции на «Росатом». Сотрудничество обоюдовыгодно. С Францией из всех европейских стран у нас были самые прочные контакты в атомной энергетике», - сказал Меньщиков.
Собеседник отметил, что французы сами понимают, что им проще и выгоднее работать с Россией, однако подробности договора обсуждать не стал.
«Французам по контракту, конечно, было проще работать с Россией и затрачивать гораздо меньше денег для того, чтобы получить то, что они хотели. Эти контракты были, насколько мне известно, выполнены, быть может, лет десять назад. Что представляет сегодняшний разговор по этому контракту – я не могу обсуждать, это коммерческая тайна. Этим занимается огромное ответвление «Росатома», и у них этот договор как между хозяйствующими субъектами – он имеет закрытость в любом варианте обнародования цифр по расходам и доходам», - добавил он.
Россия обладает уникальной технологией создания оборудования, и ни у Штатов, ни у других стран на сегодняшний день нет возможности создавать центрифуги.
«Это оборудование, которым мы можем гордиться. Никто больше не изобрел. Это центрифуги. У нас уже девятое поколение, и каждое совершенствуется. Мы продавали центрифуги предыдущих поколений Китаю – там тоже стали работать такие заводы. Вот поэтому французам по контракту было проще, и даже в экономическом плане работать с Россией, и тратить меньше денег, чтобы получить то, что они хотели. Эти контракты были выполнены», - подытожил энергетик.
Ранее «Росатом» запустил строительство третьего энергоблока АЭС в Египте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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