«Не вводить, а усиливать»: В ЕС спорят об антироссийских санкциях
Введение странами ЕС предельных цен на российскую нефть обсуждается, в том числе, с Китаем и Индией, которые выразили свою заинтересованность в дешевом топливе из России, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
По их данным, этот процесс не быстрый, следовательно, говорить о применении потолка цен на российские энергоносители пока не приходится.
В агентстве утверждают, что государства Евросоюза решили не объявлять о новых ограничительных мерах против Москвы, а сконцентрироваться на усилении уже введенных.
Речь прежде всего идет о запрете экспорта технологий и оказания различных консультационных услуг, а также расширении черного списка российских компаний и предпринимателей.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что антироссийские санкции снимать не будут.
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