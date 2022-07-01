«Не вводить, а усиливать»: В ЕС спорят об антироссийских санкциях

Введение странами ЕС предельных цен на российскую нефть обсуждается, в том числе, с Китаем и Индией, которые выразили свою заинтересованность в дешевом топливе из России, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По их данным, этот процесс не быстрый, следовательно, говорить о применении потолка цен на российские энергоносители пока не приходится.

В агентстве утверждают, что государства Евросоюза решили не объявлять о новых ограничительных мерах против Москвы, а сконцентрироваться на усилении уже введенных.