Медведев заявил, что антироссийские санкции снимать не будут
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что России нужно рассчитывать только на свои силы, сообщает РИА Новости.
По его словам, антироссийские санкции, в обозримой перспективе, снимать не будут, в этом есть и плюсы, и минусы.
«Мы можем в ближайшие обозримые периоды рассчитывать только на свои силы. В этом есть очень большой вызов и масса минусов, но есть и, наверное, определённые плюсы - именно потому, что это импульс к новым прорывным решениям», - подчеркнул он.
Медведев добавил, что необходимо сделать всё, чтобы заменить импортное оборудование отечественными аналогами оригинальной разработки, не уступающими по техническим характеристикам.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что странам — членам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) следует наращивать темпы импортозамещения и снизить зависимость от зарубежной продукции, сообщает RT.
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