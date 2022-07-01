Медведев заявил, что антироссийские санкции снимать не будут

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что России нужно рассчитывать только на свои силы, сообщает РИА Новости.

«Импортозамещение - не панацея». Путин заявил, что Россия должна создавать новые стандарты

По его словам, антироссийские санкции, в обозримой перспективе, снимать не будут, в этом есть и плюсы, и минусы.

«Мы можем в ближайшие обозримые периоды рассчитывать только на свои силы. В этом есть очень большой вызов и масса минусов, но есть и, наверное, определённые плюсы - именно потому, что это импульс к новым прорывным решениям», - подчеркнул он.

Медведев добавил, что необходимо сделать всё, чтобы заменить импортное оборудование отечественными аналогами оригинальной разработки, не уступающими по техническим характеристикам.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что странам — членам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) следует наращивать темпы импортозамещения и снизить зависимость от зарубежной продукции, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:Санкции Против РоссииРоссияДмитрий Медведев
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры