СМИ: В ЕС разработают новые санкции против российского золота
В Евросоюзе разрабатывают новые санкции против российского золота. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Ранее США запретили ввоз золота из России, кроме предусмотренных законом случаев, или при наличии лицензии, которая выдается Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).
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До этого стало известно, что Великобритания, Канада и Япония также хотят запретить импорт российского золота.
Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в рамках следующего пакета санкций ЕС может сделать российское золото неликвидным, но это никак не отразится на глобальном рынке и золотовалютных резервах страны.
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