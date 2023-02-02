СМИ: ЕС намерен ввести новые санкции против России к годовщине начала СВО

Агенство ссылается на находящуюся с визитом в Киеве главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен.

«К 24 февраля, ровно через год после начала вторжения, мы намерены ввести в действие десятый пакет санкций», - цитирует её AFP.

Ранее Европарламент (ЕП) призвал страны Евросоюза (ЕС) внести в десятый пакет санкций против России запрет на работу в Европе российским компаниям, в том числе, «Лукойлу» и Росатому, сообщает НСН.

