СМИ: ЕС намерен ввести новые санкции против России к годовщине начала СВО
Евросоюз намерен ввести новый пакет санкций против России к годовщине начала специальной военной операции, сообщает Agence France-Presse (AFP).
Агенство ссылается на находящуюся с визитом в Киеве главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен.
«К 24 февраля, ровно через год после начала вторжения, мы намерены ввести в действие десятый пакет санкций», - цитирует её AFP.
Ранее Европарламент (ЕП) призвал страны Евросоюза (ЕС) внести в десятый пакет санкций против России запрет на работу в Европе российским компаниям, в том числе, «Лукойлу» и Росатому, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+9 287 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+6 021 / сут.
- Зеленский встретился с главой Еврокомиссии
- «Эксперимент». Студент РГГУ рассказал о защите диплома, написанного нейросетью
- В Госдуме назвали сроки принятия закона о повышении призывного возраста
- Зеленскому хотят запретить выступление на фестивале «Сан-Ремо»
- Рогозин завяил, что четыре боевых робота «Маркер» прибыли в Донбасс
- Роскомнадзор занялся утечкой данных клиентов «Здравсити»
- Индия намерена сохранить высокий уровень сотрудничества с Россией
- Стрельба произошла у торгового центра в Ростове-на-Дону
- Парламент Чечни предложил наделить Кадырова титулом «отец народа»
- СМИ: ЕС намерен ввести новые санкции против России к годовщине начала СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru