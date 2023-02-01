Минфин США расширил антироссийские санкции
Министерство финансов США объявило в вводе санкций против 10 физлиц и 12 компаний, связанных с Россией, сообщает пресс-служба американского ведомства.
В сообщении говорится, что в «чёрный» список попали граждане и организации, которых власти США считают связанными «с сетью для обхода санкций в поддержку российского военно-промышленного комплекса».
В Минфине уточнили, что санкции введены в отношении физлиц и компаний из Латвии, Сингапура, России, Израиля, Узбекистана, Кипра и Болгарии, сообщает RT.
Ранее глава Белого дома Джо Байден заявил, что принятые Вашингтоном санкции в отношении России являются лучшим выбором для США, передаёт ОТР.
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