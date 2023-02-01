Минфин США расширил антироссийские санкции

В сообщении говорится, что в «чёрный» список попали граждане и организации, которых власти США считают связанными «с сетью для обхода санкций в поддержку российского военно-промышленного комплекса».

В Минфине уточнили, что санкции введены в отношении физлиц и компаний из Латвии, Сингапура, России, Израиля, Узбекистана, Кипра и Болгарии, сообщает RT.

Ранее глава Белого дома Джо Байден заявил, что принятые Вашингтоном санкции в отношении России являются лучшим выбором для США, передаёт ОТР.