Минфин США расширил антироссийские санкции

Министерство финансов США объявило в вводе санкций против 10 физлиц и 12 компаний, связанных с Россией, сообщает пресс-служба американского ведомства.

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В сообщении говорится, что в «чёрный» список попали граждане и организации, которых власти США считают связанными «с сетью для обхода санкций в поддержку российского военно-промышленного комплекса».

В Минфине уточнили, что санкции введены в отношении физлиц и компаний из Латвии, Сингапура, России, Израиля, Узбекистана, Кипра и Болгарии, сообщает RT.

Ранее глава Белого дома Джо Байден заявил, что принятые Вашингтоном санкции в отношении России являются лучшим выбором для США, передаёт ОТР.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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