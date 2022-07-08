Ушедший в отставку глава Минфина Великобритании будет бороться за пост премьера

Экс-глава британского Минфина Риши Сунак, ушедший в отставку 5 июля, заявил, что намерен бороться за пост главы правительства. Об этом сообщает ТАСС.

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Накануне 7 июля Джонсон объявил о решении покинуть пост главы британского кабмина и лидера Консервативной партии.

Ранее июле в Британии менее чем за сутки ушли в отставку 36 сотрудников правительства. Причиной стал скандал с назначением экс-замглавы МИД Кристофера Пинчера, обвиняемого в сексуальных домогательствах. При этом Джонсон знал, что он не был оправдан, но всё же утвердил его назначение.

Джонсон стал британским премьером в июле 2019 года, ранее он занимал посты главы МИД и мэра Лондона.

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ФОТО: РИА Новости/Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:Великобритания
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